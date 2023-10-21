Parçalı Bulutlu 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 21.10.2023 16:00

Muğla'da Cumhuriyet'in 100. yılında yaklaşık 220 kanocu kürek çekti

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla, Muğla'nın "sakin şehir" ünvanlı ilçesi Köyceğiz'de "Kano Fest 100. Yıl" etkinliği düzenlendi.

Muğla'da Cumhuriyet'in 100. yılında yaklaşık 220 kanocu kürek çekti
[Fotograf: AA]

Köyceğiz Spor Kulübü organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte çeşitli illerden, paddle board (kürek sörfü), deniz kayağı ve kanolarıyla gelen yaklaşık 220 deniz tutkunu, ilk etap için dünyaca ünlü Kaya Mezarları önünde toplandı. ü

Katılımcılar, Ortaca'nın Dalyan kanalında sazlıkların arasında kürek çekerek İztuzu sahiline ulaştı.

Kano tutkunları etkinliğin ikinci etabında ise Köyceğiz Gölü'nün Karabatak mevkisinden başlayarak Mantık Burnu'na kürek çekti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Organizasyona, dört denizi kürek çekerek geçen kano gezgini Şenol Özdemir de katıldı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle etkinlikte müzik yayını yapılmadı.

Kanocuların göl ve kanaldan geçişleri sırasında Köyceğiz Dalyan Jandarma Bot Komutanlığı ve sağlık ekipleri de güvenlik tedbiri aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Organizasyon Koordinatörü Emre Karataş, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliğine 90 paddle board, 60 deniz kayağı ve kano ile yaklaşık 220 kişinin katılım sağladığını ifade etti.

"Bugün Köyceğiz Gölü ve Dalyan kanalında, Milli Mücadele şehitlerimiz, deniz şehitlerimiz, Milli Mücadele'de denizden destek veren şehitlerimiz için kürek çekiyoruz. Gelecek yıl hedefimiz 500, ondan sonra bin kişi. Asıl büyük hedefimiz uluslararası alanda bunu gerçekleştirmek. Dünyanın her yerinden deniz kayağı, paddle board sevdalılarını Köyceğiz ve Dalyan kanalında misafir etmek istiyoruz. Türkiye'nin en güzel parkurunda dünyadan ve Türkiye'nin her yerinden misafirlerimizle kürek çekmek istiyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Şenol Özdemir ise Cumhuriyet'in 100. yılında güzel bir etkinlik olduğunu ifade etti.

"Emeği geçenlere ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Atatürk ve silah arkadaşlarını, böyle güzel bir ülke bıraktıkları için minnet ve saygıyla anıyoruz."

Aydın'ın Nazilli ilçesinden gelen İlker ve Derya Kıyak çifti de organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

ETİKETLER
Muğla
Sıradaki Haber
Konyaspor Pendikspor'u ağırlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:32
Kuyumcunun bir anlık dalgınlığı 100 bin liraya mal oldu
16:19
Bodrum’da 2 baraj kurudu, bazı mahallelerde vatandaşlar 10 gündür susuz
16:10
Kelebekler Vadisi'nde kayalıklara düşen paraşüt pilotu hayatını kaybetti
16:03
Borçla hayvancılığa başlayan kadın yetiştirici koyun sayısını 30'dan 300'e çıkardı
15:53
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
15:52
Yalova’da suç örgütüne yönelik operasyon: 3 tutuklu
Abant'ta sonbahar renkleri hakim oldu
Abant'ta sonbahar renkleri hakim oldu
FOTO FOKUS
İsrail sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor
İsrail sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ