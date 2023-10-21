Muğla'da Cumhuriyet'in 100. yılında yaklaşık 220 kanocu kürek çekti

Köyceğiz Spor Kulübü organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte çeşitli illerden, paddle board (kürek sörfü), deniz kayağı ve kanolarıyla gelen yaklaşık 220 deniz tutkunu, ilk etap için dünyaca ünlü Kaya Mezarları önünde toplandı. ü

Katılımcılar, Ortaca'nın Dalyan kanalında sazlıkların arasında kürek çekerek İztuzu sahiline ulaştı.

Kano tutkunları etkinliğin ikinci etabında ise Köyceğiz Gölü'nün Karabatak mevkisinden başlayarak Mantık Burnu'na kürek çekti.

[Fotoğraf: AA]

Organizasyona, dört denizi kürek çekerek geçen kano gezgini Şenol Özdemir de katıldı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle etkinlikte müzik yayını yapılmadı.

Kanocuların göl ve kanaldan geçişleri sırasında Köyceğiz Dalyan Jandarma Bot Komutanlığı ve sağlık ekipleri de güvenlik tedbiri aldı.

[Fotoğraf: AA]

Organizasyon Koordinatörü Emre Karataş, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliğine 90 paddle board, 60 deniz kayağı ve kano ile yaklaşık 220 kişinin katılım sağladığını ifade etti.

"Bugün Köyceğiz Gölü ve Dalyan kanalında, Milli Mücadele şehitlerimiz, deniz şehitlerimiz, Milli Mücadele'de denizden destek veren şehitlerimiz için kürek çekiyoruz. Gelecek yıl hedefimiz 500, ondan sonra bin kişi. Asıl büyük hedefimiz uluslararası alanda bunu gerçekleştirmek. Dünyanın her yerinden deniz kayağı, paddle board sevdalılarını Köyceğiz ve Dalyan kanalında misafir etmek istiyoruz. Türkiye'nin en güzel parkurunda dünyadan ve Türkiye'nin her yerinden misafirlerimizle kürek çekmek istiyoruz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Şenol Özdemir ise Cumhuriyet'in 100. yılında güzel bir etkinlik olduğunu ifade etti.

"Emeği geçenlere ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Atatürk ve silah arkadaşlarını, böyle güzel bir ülke bıraktıkları için minnet ve saygıyla anıyoruz."

Aydın'ın Nazilli ilçesinden gelen İlker ve Derya Kıyak çifti de organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.