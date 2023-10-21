Pendikspor ilk galibiyetini Konya'da aldı

Konyaspor ile Pendikspor, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaştı. Maçı Çağdaş Altay yönetti.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Erencan Yardımcı ile 86. dakikada Diaby kaydetti.

Konyaspor'un golünü ise 49. dakikada Moreno attı.

Siltaş Yapı Pendikspor ligde ilk galibiyetini alarak 7 puana yükseldi. Osman Özköylü ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, yeni teknik direktörü Ivo Vieira yönetimindeki ilk maçta kazanmayı da bildi.

9 puanlı Konyaspor, 4 haftalık galibiyet özlemini son vermedi.

Karşılaşmanın başında ise Pendiksporlu Ahmed Hassan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek amacıyla başlama vuruşunu bir süre geciktirdi.

Tribündeki taraftarlar da İsrail aleyhine slogan atarak, Mısırlı oyuncunun protestosuna destek verdi.

[Fotoğraf: AA]

İki takım sahaya birlikte, "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" yazılı pankart ile çıktı. Müsabaka öncesi Filistin'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

[Fotoğraf: AA]

Kuzey tribününde İsrail'in saldırılarında enkaz arasında oyuncağına sarılarak yatan Filistinli bir çocuğun resmedildiği, "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil." yazılı dev pankart açıldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

14. dakikada Calvo'nun ara pasına hareketlenen Moreno'nun ceza sahası içinden şutunda, kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.

43. dakikada Moreno'nun pasında defanstan dönen topu önünde bulan Cicaldau'nun şutunda kaleci Erdem Canpolat, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Altan, Emrah Ünal

TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 69 Gökhan Töre), N'Zonzi (Dk. 60 Paz), Prip (Dk. 69 Oliveira), Cicaldau (Dk. 60 Oğulcan Ülgün), Moreno, Cikalleshi.

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Sequeira, Welinton, Berkay Sülüngöz, Erdem Özgenç (Dk. 90+3 Serkan Asan), İbrahim Akdağ, Vukovic, Endri Çekiçi (Dk. 59 Diaby), Romero (Dk. 46 Lusamba), Halil Akbunar (Dk. 74 Gökcan Kaya), Ahmed Hassan (Dk. 59 Erencan Yardımcı).

Sarı kart: Dk. 31 Halil Akbunar, Dk. 78 Gökcan Kaya, Dk. 81 Erdem Özgenç (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 57 Ahmet Oğuz (TÜMOSAN Konyaspor)

Goller: Dk. 49 Moreno, (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 64 Erencan Yardımcı, Dk. 88 Diaby (Siltaş Yapı Pendikspor)