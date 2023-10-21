Az Bulutlu 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER / AA 21.10.2023 15:50

Gaziantep FK tek golle sevindi

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 yendi.

Gaziantep FK tek golle sevindi
[Fotograf: AA]

Gaziantep FK ile Antalyaspor, Kalyon Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi, hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golü 71. dakikada Nkoulou attı.

Filistin'e destek

Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları sahaya "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" yazılı pankartla çıktı.

Müsabaka öncesi Filistin'de hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İki takımın oyuncuları sahaya kollarında siyah bantla çıktı.

Öte yandan Bitexen Antalyaspor'un İsrailli futbolcuları Ramzi Safuri ile Sagiv Jehezkel'in kadroda yer almaması dikkati çekti.

Gaziantep FK tek golle sevindi

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Gaziantep FK tek golle sevindi

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

12. dakikada Dragus'un ceza sahası sol çaprazından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Leite'nin solundan auta gitti.

15. dakikada Jevtovic'in ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Maxim'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, Ömer Toprak'a çarptı. Ömer Toprak, topu bekletmeden uzaklaştırdı.

21. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya Bünyamin Balcı'nın yaptığı sert vuruşta top, kaleci Nita'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Kalyon

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu

Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Morais, Furkan Soyalp, Jevtovic (Dk. 48 Ogün Özçiçek), Markovic (Dk. 63 Gradel), Maxim, Dragus (Dk. 86 Riascos).

Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Bahadır Öztürk (Dk. 46 Holtmann), Erdal Rakip (Dk. 61 Kaluzinski), Saric (Dk. 76 Assombalonga), Erdoğan Yeşilyurt, Larsson (Dk. 61 Bytyqi), Streek (Dk. 61 Milosevic), Buksa.

Sarı kartlar: Dk. 23 Erdal Rakip, Dk. 57 Saric (Bitexen Antalyaspor)

Gol: Dk. 71 Nkoulou (Gaziantep FK)

ETİKETLER
Antalyaspor Gaziantep FK Süper Lig
Sıradaki Haber
Milli triatlet Selinay Tuğçe Kır altın madalya kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:59
İsrail: Gazze’nin kuzeyini boşaltmayan siviller terörist sayılarak öldürülebilir
17:42
Abbas'tan Kahire Zirvesi'nde "İsrail işgalinin bitmesi ve iki devletli çözüm" vurgusu
17:35
Denizli'de Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi
17:26
Londra'da Filistin'e destek gösterisine on binlerce kişi katıldı
17:57
İstanbul'da kadınların Filistin'e destek için başlattığı oturma eylemi devam ediyor
16:57
AB'den Kahire Barış Zirvesi'nde "uluslararası hukuk" vurgusu
Abant'ta sonbahar renkleri hakim oldu
Abant'ta sonbahar renkleri hakim oldu
FOTO FOKUS
İsrail sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor
İsrail sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ