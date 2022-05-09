Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmada hakem Arda Kardeşler, maç öncesinde para atışını bir kripto para cinsi ile gerçekleştirmişti. TFF'den bugün yapılan açıklamada konuyla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.

"Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ve MHK’nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır.

Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili Federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."