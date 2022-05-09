Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Avrupa Grand Prix Okçuluk Yarışması'nı zirvede bitirdi
Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Grand Prix Okçuluk Yarışması'nda madalya sıralamasında zirvede yer aldı.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Filibe kentindeki organizasyonda 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 9 madalya kazanan milli takım genel klasmanda birinciliği elde etti.
Türkiye'yi 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla İtalya takip etti. Lüksemburg ise birer altın, gümüş ve bronz madalyayla üçüncü sırada yer aldı.
2022 Avrupa Grand Prix Birincisi Türkiye! https://t.co/3mPT8sOhvU @kasapoglu @gencliksporbak— Türkiye Okçuluk Federasyonu (@ArcheryTR) May 8, 2022
Etiketler: Okçuluk
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