TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 10 Mayıs Salı günü Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor arasında saat 20.30'da oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Murat Tuğberk Curbay üstlenecek.

Yarı finalin bir diğer maçında 11 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak Demlir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde ise Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Deniz Caner Özaral üstlenecek.