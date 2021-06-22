Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesaplarında eski futbolcusu Özarı'yı andı.

"Kulübümüzde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak uzun yıllar görev yapan, Türk futbol tarihinin değerli isimlerinden Coşkun Özarı'yı aramızdan ayrılışının 10. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz."

Kulübümüzde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak uzun yıllar görev yapan, Türk futbol tarihinin değerli isimlerinden Coşkun Özarı'yı aramızdan ayrılışının 10. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/47FvdTQnM6 — Galatasaray SK ???????? (@GalatasaraySK) June 22, 2021

TFF'den Coşkun Özarı için anma mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski milli futbolcu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Coşkun Özarı'nın vefatının 10. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

"A Milli Takımı'mızda uzun yıllar teknik direktörlük yapan, ay-yıldızlı formamızı giyen ve Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan Coşkun Özarı'yı vefatının 10'uncu yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz."