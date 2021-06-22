KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre, EURO 2020'deki en değerli 10 oyuncunun tahmini bonservis bedellerinin toplamı, 1 milyar 189 milyon euro olarak hesaplandı.

22 yaşındaki Fransız forvet oyuncusu Mbappe'nin 189 milyon eurolya başı çektiği listenin 2 ve 3. sırasında, İngiliz oyuncular Harry Kane (127 milyon euro) ve Marcus Rashford (121 milyon euro) yer aldı.

Listede İngiltere'den 4, Belçika'dan 2, Fransa, Hollanda, Almanya ve Portekiz'den ise birer futbolcu bulunuyor.

"EURO 2020'nin en değerli 10 futbolcusu" şöyle sıralandı: