Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi şehirler arasında yer alan St. Petersburg'da koronavirüs endişesi yaşanıyor.

Kentte son iki gündür yeni vaka sayıları binin üzerine çıktı. Rusya genelinde ise pazartesi günü 17 bin 378 yeni vaka kayıtlara geçti.

Ortaya çıkan yeni durum Avrupa Futbol Şampiyonası'nı da tartışmaya açtı. Bir kesim; artıştan, şehre gelen yabancı taraftarları sorumlu tutarken diğer kesim şehir sakinlerinin önlemleri gevşettiği görüşünü savunuyor.

Öte yandan, virüsün yayılımının önüne geçmek isteyen yerel yetkililer harekete geçti.

Alınan karar ile taraftarların toplandığı fan zone alanının kapasitesi 3 bin kişi ile sınırlandırıldı.

Petersburg'ta bugüne kadar 4 grup maçı oynanırken, turnuvanın geri kalında bir grup bir çeyrek final maçı olmak üzere 2 karşılaşma daha oynanacak.

