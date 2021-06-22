Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek dünyanın en büyük spor organizasyonu için geri sayım başladı.

Şu ana kadar alınan 89 kota içinde kadın sporcuların fazlalığı dikkati çekti. Alınan 89 kotanın 45'ini kadın milli sporcular elde etti.

Kota müsabakaları devam ediyor

Olimpiyatlara kısa bir süre kala kota müsabakaları da sürüyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, Kanada'da eleme müsabakaları oynayarak Tokyo bileti almaya çalışacak.

Plaj voleybolu, yüzme ve atletizmde de kota müsabakaları yapılacak. Judo ve boksta ise dünya listelerinin açıklanmasıyla Türk sporcuların kota alması bekleniyor.

Kota alan sporcular

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden derlenen bilgiye göre, olimpiyat oyunlarına katılmayı garantileyen isimler ve takımlar şöyle:

Atletizm (16): Emel Dereli (Gülle atma), Ramil Guliyev (200 metre), Ayşe Tekdal, Meryem Pekmez, Salih Korkmaz (20 km yürüyüş), Yasmani Copello Escobar (400 metre engelli), Yasemin Can (5 bin metre ve 10 bin metre), Eda Tuğsuz (Cirit atma), Meryem Erdoğan, Yavuz Ağralı, Polat Kemboi Arıkan, Kağan Kigen Özbilen (Maraton), Ersu Şaşma (Sırıkla atlama), Özkan Baltacı, Eşref Apak (Çekiç atma), Necati Er (Üç adım atlama).

Atıcılık (4): Yusuf Dikeç, İsmail Keleş (10 metre havalı tabanca), Ömer Akgün (10 metre havalı tüfek), Özgür Varlık (25 metre çabuk atış tabanca).

Badminton (1): Neslihan Yiğit.

Bisiklet (2): Ahmet Örken, Onur Balkan (Yol yarışı).

Boks (4): Batuhan Çiftçi (52 kilo), Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo), Esra Yıldız (60 kilo), Busenaz Sürmeneli (69 kilo).

Cimnastik (5): İbrahim Çolak, Nazlı Savranbaşı, Ahmet Önder, Adem Asil, Ferhat Arıcan (Artistik cimnastik)

Eskrim (1): İrem Karamete.

Güreş (9): Rıza Kayaalp (Grekoromen 130 kilo), Cenk İldem (Grekoromen 97 kilo), Kerem Kamal (Grekoromen 60 kilo), Evin Demirhan (Kadınlar 50 kilo), Yasemin Adar (Kadınlar 76 kilo), Taha Akgül (Serbest stil 125 kilo), Süleyman Atlı (Serbest stil 57 kilo), Osman Göçen (Serbest stil 86 kilo), Süleyman Karadeniz (Serbest stil 97 kilo).

Halter (3): Ferdi Hardal (61 kilo), Muhammed Furkan Özbek (67 kilo), Nuray Levent (64 kilo).

Karate (7): Dilara Bozan, Ali Sofuoğlu (Kata), Serap Özçelik Arapoğlu (Kumite 55 kilo), Meltem Hocaoğlu Akyol (Kumite +61 kilo), Uğur Aktaş (Kumite +75 kilo), Merve Çoban (Kumite +61 kilo), Eray Şamdan (Kumite 67 kilo).

Kürek (1): Onat Kazaklı (Tek çifte M1x).

Modern pentatlon (1): İlke Özyüksel.

Okçuluk (2): Bireysel kadınlar klasik yay, bireysel erkekler klasik yay (İsimler henüz belli değil).

Yüzme (8): Berke Saka (200 metre sırtüstü), Berkay Ömer Öğretir (100 metre ve 200 metre kurbağalama), Merve Tuncel (400, 800 ve 1500 metre serbest), Ümit Can Güreş (100 metre kelebek), Emre Sakçı (100 metre kurbağalama), Deniz Ertan (800 ve 1500 metre serbest), Beril Böcekler (400, 800 ve 1500 metre serbest), Viktoria Zeynep Güneş (200 metre karışık)

Tekvando (5): Nafia Kuş (+67 kilo), Rukiye Yıldırım (49 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Nur Tatar (67 kilo), Hakan Reçber (68 kilo).

A Milli Kadın Voleybol Takımı (12): Nihai kadro sonra açıklanacak.

Yelken (8): Deniz Çınar, Ateş Çınar (Erkekler 470), Alican Kaynar (Finn), Beste Kaynakçı, Okyanus Arıkan (Kadınlar 470), Ecem Güzel (Laser radial), Dilara Uralp (Rüzgar sörfü), Onur Cavit Biriz (Rüzgar sörfü).