Maslak'taki Kulüpler Birliği Vakfı Merkezi'nde Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç'la bir araya gelen Çebi, toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Çebi, seçime kadar göreve devam edeceğini belirtti.

"Genel kurul kararı aldık, seçime gidiyoruz. Olağanüstü bir seçim değil, normal tarihi. Orada da aday olmayacağımı arkadaşlarıma söyledim. 6 Temmuz'a yani seçime kadar göreve devam ediyorum. O günden sonra başka arkadaşımıza devredeceğim. Ben aday olmayacağım."

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: Kulüpler Birliği Başkanlığı’na aday olmayacağım. pic.twitter.com/WR7nLrNKqV — TRT Spor (@trtspor) June 22, 2021

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili sorulara ise cevap vermedi. Çebi, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in yerine başkanlığa seçilmişti.

Ahmet Ağaoğlu: Kulüpler Birliği'nde yapısal olarak bir takım değişiklikler yapacağız

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da, flaş karar sonrası TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu.

"Ahmet Nur Çebi başkanın görevi bırakması herhangi bir sıkıntıyla alakalı değil, Kulüpler Birliği'nde yapısal olarak bir takım değişiklikler yapacağız. Orada bir geçiş süreci söz konusu. İstifa söz konusu değil, aday olmayacak."

Mehmet Sepil: Süper Lig A.Ş’nin kurulmasını planlıyorduk

Eski Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği olarak uzun zamandır vakfın yönetiminin profesyonel bir ekip olarak yürütülmesini ve Süper Lig A.Ş’nin kurulmasını planladıklarını, bunları önümüzdeki genel kurulda görüşeceklerini bildirdi.

Sepil, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına tekrar aday olmayacağını söyledi. Sepil, bir süre önce de kendisinin görevinden ayrıldığını hatırlattı.

"Biz Kulüpler Birliği olarak uzun zamandır, vakfın yönetiminin profesyonel bir ekip olarak yürütülmesini ve gerekli düzenlemeler yapılarak Süper Lig A.Ş’nin kurulmasını planlıyorduk. Bu konuda da bugünkü toplantımızda yönetim kurulu olarak bu maddeleri önümüzdeki hafta yapılacak genel kurulda görüşülmesi için gündem olarak belirledik. 28 Haziran’da çoğunluk sağlanamaması halinde 6 Temmuz’da gerçekleşecek genel kurul gündeminde bu tavsiye kararları görüşülecektir."