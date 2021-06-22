Fenerbahçe’de, teknik direktör konusunun en geç bir hafta içinde çözülmesi bekleniyor.

Başkan Ali Koç daha önce Haziran’ın üçüncü haftasına kadar teknik adamı netleştirmek istediğini belirtmişti.

Yakın zamanda ise seçimin ardından prensipte anlaştığı isim hakkında açıklama yapabileceğini kaydetmişti.

25-26 Haziran’daki olağan seçimli genel kurulda yeniden başkan olmasına kesin gözüyle bakılan Koç, büyük olasılıkla bu süreçten sonra yeni çalıştırıcının ismini kamuoyuyla paylaşacak.

Sarı lacivertli kulübün başkanı, prensipte anlaştığı teknik adam dışında görüştüğü birkaç çalıştırıcı daha olduğunu belirtmişti.

Görüşmeleri en yakınlarından bile sır gibi saklıyor

Fenerbahçe’nin güncel olarak gündemindeki isimler arasında Lucien Favre, Paulo Fonseca, Marco Silva ve Ralf Rangnick bulunuyor.

Ancak görüşmeleri en yakınlarından bile sır gibi sakladığı öğrenilen Başkan Koç’un, sürpriz bir isimle de anlaşabileceği gelen haberler arasında.

Fenerbahçe 1 Temmuz'da İstanbul'da toplanacak

Öte yandan 1 Temmuz’da İstanbul’da toplanacak Fenerbahçe, 5 Temmuz’da Topuk Yaylası’nda hareket edecek.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün, hazırlıklar başlamadan açıklanması bekleniyor.