Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
TFF menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin 2020-2021 sezonunda şubat ayı sonu itibariyle futbolcu menajerlerine yaptıkları ödemeleri açıkladı.
TFF'nin hazırladığı futbol menajerlerine ödeme raporunda Süper Lig'den şu 5 kulüp yer aldı:
Süper Lig
Çaykur Rizespor: 200.000 lira, 120.000 euro, 9.000 dolar
Fatih Karagümrük: 38.000 euro
Fenerbahçe: 5.663.420,31 lira, 3.221.879,84 euro
Fraport TAV Antalyaspor: 150.000 lira
Gaziantep: 1.604.592 lira, 518.900 euro, 67.500 dolar
TFF 1. Lig
Bereket Sigorta Ümraniyespor: 25.000 TL
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