Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 16:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası
Galatasaray Kulübü, milli takımlardan dönen 2 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından, milli takımlara giden 2 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.
"Milli takım kamplarında bulunan ve Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlandıktan sonra izolasyon sürecine başlanan bir futbolcumuzun yanı sıra, milli takım dönüşü sonrası bu sabah yapılan testinde pozitif sonuca rastlanan bir futbolcumuzun daha izolasyon, tedavi ve takip programına başlanmıştır."
Milli takım kamplarında bulunan oyuncularımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/vqN8vmhs2c— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 31, 2021
Etiketler: Galatasaray Koronavirüs
Sıradaki Haber
Benik Afobe hayal kırıklığına uğrattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz