TFF'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yedi gün milli yas ilan edildiği hatırlatıldı. Birçok yaralının ve enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşların bulunduğu vurgulandı.

"Bu sebeplerle, tüm ülkemizi derin bir üzüntüye boğan bu deprem felaketinin ardından 7-12 Şubat tarihleri arasında oynanması planlanan tüm profesyonel ve amatör müsabakalar Federasyonumuz tarafından ertelenmiştir."

Buna göre, 10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Ligde oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacak. sonraki haftalar ise buna göre planlanacak.

Spor Toto Süper Ligin 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Hangikredi Ümraniyespor-Adana Demirspor, Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor müsabakaları ise 21-22-23 Şubat tarihlerinde oynanması planlandı.

Spor Toto 1. Ligin 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Eyüpspor-Bodrumspor müsabakası da 7-8-9 Mart tarihlerinden birinde oynanacak ve buna istinaden söz konusu takımların 27. hafta müsabakaları yeniden düzenlenecek.

TFF 2. Ligin 24. haftasında 8 Şubat Çarşamba günü oynanması gerekirken ertelenen müsabakalar 1 Mart Çarşamba günü oynanacak, TFF 2. Ligin 26. ve 27. hafta müsabakaları da yeniden planlanacak.

Erteleme maçları sebebiyle Spor Toto Süper Ligin 24. ve 25. hafta müsabakaları ile Spor Toto 1. Ligin 27. hafta müsabakaları da yeniden planlanacak.