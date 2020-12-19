Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 22:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
TFF: Bir üst klasman hakeminin koronavirüs testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakeminin yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakeminin yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıkmasına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bir üst klasman hakemimizin dün yapılan rutin Kovid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır" denildi.
Hakemin tedbir amacıyla karantinaya alındığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."
Etiketler: Koronavirüs TFF
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