Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 21'e yükseltirken, ligde son 6 maçta 4. kez kaybeden Fenerbahçe ise 23 puanda kaldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Gaziantep Futbol Kulübü, 10. dakikada Amedej Vetrih'in golüyle 1-0 öne geçti.

Sarı-lacivertliler bu gole 24. dakikada Dimitris Pelkas ile yanıt verdi: 1-1.

Gaziantep temsilcisi Alexandru Maxim'in 40. dakikada penaltıdan attığı golle yeniden öne geçti: 2-1. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

90+4. dakikada Kenan Özer, sahneye çıktı. Gaziantep FK, Kenan'ın serbest vuruştan attığı golle farkı ikiye çıkardı: 3-1. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi.

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında sahadan 3-1'lik skorla yenik ayrıldı.

Pelkas, Başakşehir maçında yok

Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunan Dimitris Pelkas, mücadelede sarı kart görerek gelecek maç cezalı duruma düştü.

Pelkas, Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Başakşehir maçında görev yapamayacak.