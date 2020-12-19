Medical Park Stadı'nda oynanan mücadelede Trabzonspor, 1-0 geriye düşmesine rağmen Çaykur Rizespor 2-1 yendi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 17'ye yükseltirken, Çaykur Rizespor 15 puanda kaldı.

Konuk ekip Rizespor 36. dakida Milan Skoda'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sonuçlandı.

53. dakikada bu kez Ekuban penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi ve skora denge getirdi: 1-1.

Bordo-mavililerin 29 yaşındaki forveti Djaniny, 63'te takımını öne geçiren golü kaydetti: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Trabzonspor, evinde Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla geçti.