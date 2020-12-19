Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 18:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Medical Park Stadı'nda oynanan mücadelede Trabzonspor, 1-0 geriye düşmesine rağmen Çaykur Rizespor 2-1 yendi.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 17'ye yükseltirken, Çaykur Rizespor 15 puanda kaldı.
Konuk ekip Rizespor 36. dakida Milan Skoda'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sonuçlandı.
53. dakikada bu kez Ekuban penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi ve skora denge getirdi: 1-1.
Bordo-mavililerin 29 yaşındaki forveti Djaniny, 63'te takımını öne geçiren golü kaydetti: 2-1.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Trabzonspor, evinde Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla geçti.
Etiketler: Trabzonspor Çaykur Rizespor
Son Haberler
- 18:13
- 18:08
- 17:43
- 17:50
- 17:37
Sıradaki Haber
Artistik Cimnastik Milli Takımı takım finallerinde 4. oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz