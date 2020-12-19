Werder Bremen galibiyeti hatırladı
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Werder Bremen, deplasmanda Mainz 05'i 1-0 yendi. Bu sonuçla, Bundesliga'da 9 maç aradan sonra galip gelen Werder Bremen, puanını 14'e çıkardı.
Werder Bremen, Bundesliga'nın 13. haftasında Opel Arena'da Mainz 05'e konuk oldu.
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Werder Bremen, 90. dakikada Türk asıllı futbolcusu Eren Sami Dinkçi'nin attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın 85. dakikasında Romano Schmid'in yerine oyuna dahil olan 19 yaşındaki Eren Sami Dinkçi, Bundesliga'da ilk kez forma giydi.
Yeşil-beyazlılarda forma giyen diğer Türk futbolcu Ömer Toprak ise 53. dakikada sakatlığı sebebiyle oyundan alındı.
Bundesliga'da 9 maç aradan sonra galip gelen Werder Bremen, puanını 14'e çıkardı.
Mainz 05 ise 6 puanda kaldı.
Bundesliga'da günün diğer karşılaşmalarında Hoffenheim deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 2-1, Arminia Bielefeld konuk olduğu Schalke 04'ü 1-0, Eintracht Frankfurt da yine dış sahada Augsburg'u 2-0 yendi. Leipzig-Köln karşılaşması ise 0-0 sonuçlandı.
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