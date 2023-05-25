TFF 1. Lig'de play-off zamanı

Normal sezonu 3. sırada tamamlayan Pendikspor'un doğrudan finale yükseldiği play-off etabının ilk turunda 26 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de Bodrum İlçe Stadı'nda Bodrumspor-Göztepe ve saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Sakaryaspor-Eyüpspor karşılaşmaları oynanacak.

İlk turun tek, ikinci turun ise çift maç eleme usulüne göre yapılacağı play-off'ta ikinci tur müsabakaları 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak.

Yeri daha sonra ilan edilecek final ise 8 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Play-off 28. kez uygulanıyor

Bu sezon 28. defa uygulanan play-off sisteminde Pendikspor ve Bodrumspor ilk defa, Sakaryaspor beşinci, Göztepe üçüncü ve Eyüpspor ikinci kez mücadele edecek.

Bu ekiplerden Göztepe ve Sakaryaspor, ikişer kez play-off'tan Süper Lig vizesi aldı.

