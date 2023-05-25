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Spor
AA 25.05.2023 02:56

Real Madrid evinde 3 puana uzandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup etti.

Real Madrid evinde 3 puana uzandı
[Fotograf: Reuters]

Başkent Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçın ilk golünü, 31. dakikada Karim Benzema kaydetti.

Rayo Vallecano, 84. dakikada Raul de Tomas'ın golüyle eşitliği yakaladı. Rodrygo, 89. dakikada bulduğu golle Real Madrid'i tekrar öne geçirdi ve maç da 2-1 sona erdi.

Barcelona'nın şampiyonluğunu ilan ettiği La Liga'da bu galibiyetle puanını 74'e çıkaran Real Madrid, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Real Madridli oyuncular, ırkçı hakaretlere maruz kalan takım arkadaşları Vinicius Junior'a destek için Rayo Vallecano maçı öncesi sahaya Brezilyalı futbolcunun formalarıyla çıktı.

Valencia maçında gördüğü kırmızı kart iptal edilen Vinicius Junior, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.

Vinicius'a karşı ırkçılık olayı

La Liga'nın 35'inci haftasına damga vuran olay, Valencia-Real Madrid maçının ikinci yarısında Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius'un, Valencia tribünlerinden bir taraftarın kendisine ırkçı hakaret ettiği gerekçesiyle oyunu durdurmasıyla yaşanmıştı.

Tribüne doğru giderek bir taraftarı işaret eden Vinicius'un bu girişimi sonrasında hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea, her iki takımın teknik direktörleri ve futbolcular da olaya dahil olmuş, ardından polis görevlileri tribüne giderek, söz konusu taraftarın olduğu bölümü boşaltmıştı.

Yaklaşık 10 dakika duran ve futbolda ırkçılığa karşı statta anons yapılmasının ardından oyun, tekrar başlamıştı.

Irkçılık olayı, Valencia ve Real Madrid başta olmak üzere çok sayıda spor kulübü, FIFA Başkanı Gianni Infantino gibi üst düzey futbol kurumlarının yöneticileri ile aralarında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de olduğu çok sayıda siyasetçi tarafından kınanmıştı.

Real Madrid'in başvurusu üzerine de savcılık, olayla ilgili nefret suçu kapsamında soruşturma başlatmıştı.

İspanyol polisi, Vinicius'a ırkçı hakarette bulunduğu tespit edilen, 18-21 yaşlarındaki üç taraftarı gözaltına alsa da henüz dava açılmamasından serbest bırakmıştı.

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