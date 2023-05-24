Parçalı Bulutlu 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 24.05.2023 20:51

Fenerbahçe-Sivasspor maçından notlar

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Spor Toto Süper Lig'de son oynadıkları Trabzonspor maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

Fenerbahçe-Sivasspor maçından notlar
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'ndaki müsabakada Trabzonspor maçında ilk 11'de başlattığı isimlerden Diego Rossi'yi yedek soyundurdu.

Deneyimli çalıştırıcı, Rossi'nin yerine Sivas'ta oynanan yarı final ilk mücadelesinde de görev alan ve iki maçlık kırmızı kart cezası biten İrfan Can Kahveci'ye 11'de yer verdi.

Kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendiren Jesus, savunma dörtlüsünde Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Luan Peres'i oynattı.

Fenerbahçe'nin kupada rakibi Sivasspor
Fenerbahçe'nin kupada rakibi Sivasspor

Orta ikilide Willian Arao ve Miha Zajc'a forma veren Portekizli çalıştırıcı, kanatları ise Arda Güler ile İrfan Can Kahveci'ye emanet etti. Tecrübeli teknik adam, gol yollarında ise Enner Valencia ve Michy Batshuayi'yi görevlendirdi.

Sarı-lacivertlilerde Diego Rossi'nin yanı sıra Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Serdar Dursun, Joao Pedro, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo ve İsmail Yüksek ise yedek soyundu.

Jorge Jesus, lig maçında görev alan Emre Mor'u ise bu karşılaşmada tercih etmedi.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique, bu karşılaşmada forma giyemedi.

Bu isimlerin yanı sıra Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Nazım Sangare de teknik heyet tercihiyle kadroda yer almadı.

Tribünler

Fenerbahçeli taraftarlar, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına da son lig maçına benzer ilgiyi gösterdi.

Sezon boyunca tribünlerin tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, bu mücadelede ise son lig maçında olduğu gibi tribünlerde yer yer boşluklar bıraktı.

ETİKETLER
Fenerbahçe Sivasspor Türkiye Kupası
Sıradaki Haber
Türk kadın takımları Avrupa sporuna damga vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:10
Kılıçdaroğlu, TRT'de propaganda konuşmasını yaptı
22:02
Bakan Yanık, yeni sosyal projelerin detaylarını TRT Haber'de açıkladı
21:52
HDP ve YSP'den protokole itiraz
21:16
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
21:10
ABD Hazine Bakanı 'borç limitinin yükseltilmesi gerektiği' uyarısını tekrarladı
21:07
Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki yabancı sayısını açıkladı
Malatya’da deprem konutları hızla yükseliyor
Malatya’da deprem konutları hızla yükseliyor
FOTO FOKUS
Konya'da vincin çarptığı üst geçit böyle yıkıldı
Konya'da vincin çarptığı üst geçit böyle yıkıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ