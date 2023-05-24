Türkiye Kupası'nda ilk finalist Fenerbahçe

Fenerbahçe ile Sivasspor, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetti.

3 Mayıs'ta Sivas'ta oynanan ve golsüz tamamlanan eşleşmenin ikinci maçında Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup ederek final biletini almayı başardı.

Sarı lacivertlilere turu getiren golleri, 47. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 58. dakikada Batshuayi ile 85. dakikada King filelerle buluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

Fenerbahçe 18. kez finalde

Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe, 18. kez finale yükseldi. Sarı-lacivertliler son 19 sezonda 9. kez final heyecanı yaşayacak.

Kupada son olarak 2018 yılında final oynayan sarı-lacivertliler, Akhisarspor’a 3-2 yenilerek ikinci olmuştu. Bu tarihten sonra bir kez yarı final, bir kez de çeyrek finalde kupaya veda eden Fenerbahçe, 5 sezon sonra Türkiye Kupası’nda final heyecanı yaşayacak.

Bu yıl 61. sezonu düzenlenen kupada sarı-lacivertliler 17 kez final oynarken, yalnızca 6 kez kupa sevinci yaşadı.

Fenerbahçe’nin finaldeki rakibi 25 Mayıs Perşembe günü oynanacak MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir mücadelesi sonrası belli olacak.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Takmların kupa serüveni

Kupaya 5. turdan dahil olan Fenerbahçe, sırasıyla İstanbulspor, Çaykur Rizespor ve Yukatel Kayserispor'u eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başaran Sivasspor da kupaya 5. turdan dahil oldu.

Kırmızı-beyazlılar sırasıyla Esenler Erokspor, Teco Karacabey Belediyespor ile 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Gaziantep FK ligden çekilince, çeyrek final oynamadan direkt yarı finale adını yazdırdı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Szalai'nin rakip savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Batshuayi, ceza sahası içinde kaleci Ali Şaşal Vural'dan önce topa müdahale etse de meşin yuvarlak kaleye paralel açıldı. Batshuayi'nin sol ayağıyla vuruşunda, Ali Şaşal Vural son anda topu kornere çeldi.

27. dakikada Arda Güler'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında altıpas önünde müsait durumda bulunan Szalai, topa dokunamadı. Meşin yuvarlak oyun alanının dışına çıktı.

33. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından sol çaprazdan etkili kullandığı serbest vuruşta, son anda topa dokunan kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere attı.

45+1. dakikada Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan pasta ceza sahasında topla buluşan Ulvestad'ın müsait durumda şutunda, son anda kademeye giren Peres, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada Attila Szalai’nin savunma arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Michy Batshuayi’nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural’ın müdahalesinin ardından üst direğe çaparak oyun alanına geri geldi.

GOL - 47. dakikada Ferdi Kadıoğlu, önce İrfan Can Kahveci ardından Arda Güler ile verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Ferdi’nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Ali Şaşal Vural topu kurtardı. Pozisyonun devamında Arda Güler’in vuruşunda Ali Şaşal tekrar topu çıkardı. Dönen topta Ferdi Kadığlu, yaptığı vole vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

GOL - 58. dakikada Enner Valencia, savunmayı çalımlayarak sol kanattan ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Michy Batshuayi yaptığı düzgün vuruşla direk dibinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

74. dakikada Enner Valencia’nın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta top üst direğe çarparak auta çıktı.

GOL - 85. dakikada Michy Batshuayi’nin sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topta Joshua King yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0

Mücadeleyi 3-0 kazanan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Ülker

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribyat, Samet Akaydin, Peres, Szalai, Arao (Dk. 90+4 İsmail Yüksek), Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, İrfan Can Kahveci (Dk. 75 Rossi), Zajc (Dk. 90+1 Mert Hakan Yandaş), Valencia (Dk. 75 King), Batshuayi (Dk. 90 Oosterrwolde).

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Goutas, Robin Yalçın (Dk. 77 Alaaddin Okumuş), Caner Osmanpaşa, Cofie (Dk. 77 Yatabare), Charisis (Dk. 64 Hakan Arslan), Ulvestad, Gradel (Dk. 38 Ahmed Musa), Saiz (Dk. 64 N'Jie), James.

Sarı kart: Dk. 18 Charisis, Dk. 59 Saiz (Demir Grup Sivasspor)

Goller: Dk. 47 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 58 Batshuayi, Dk. 85 King (Fenerbahçe)