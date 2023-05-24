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Spor
TRT SPOR 24.05.2023 17:50

Şenol Güneş Nathan Redmond’ın kalmasını istiyor

Önümüzdeki sezonun planlamasını yapan Beşiktaş'ın önceliği iç transfer. Teknik direktör Şenol Güneş, Nathan Redmond’ın takımda kalmasını istiyor.

Şenol Güneş Nathan Redmond’ın kalmasını istiyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması devam ediyor. Yönetim, öncelikle iç transferi bitirmeye odaklandı.

Şenol Güneş’in takımın başına geçmesinin ardından performansı yükselen Nathan Redmond’ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Güneş, İngiliz futbolcunun mutlaka takımda kalmasını istiyor.

Boşta olan Redmond ile maddi konularda bir problem yok. 1,5 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme öneren yönetim, oyuncu tarafından gelecek cevabı bekliyor.

Haziran ayında çocuğu dünyaya gelecek Nathan Redmond'ın eşi ise ülkesi İngiltere’ye dönmek istiyor. Yönetim, 29 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.

Gedson Fernandes'e talip var

Öte yandan gösterdiği performansla takımın en beğenilen isimlerinden olan Gedson Fernandes’e de bir çok talip var. İtalyan basını, Monaco'nun ilgilendiği Portekizli futbolcu için Napoli'nin de devreye girdiğini iddia etti.

Beşiktaş yönetimi, bonservisinin yüzde 50'sini elinde bulundurduğu Gedson için 20 milyon euronun altındaki tekliflere sıcak bakıyor. 

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