Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'dan tarihi zafer

Çağla Büyükakçay, Fas'ın başkentinde korta çıktı. Büyükakçay, WTA 250 Rabat Tenis Turnuvası'ndaki ilk maçında, dünya 56 numarası Linda Fruhvirtova'yla karşı karşıya geldi.

Milli tenisçimiz, 2 saat 32 dakikanın sonunda rakibini 7-5 ve 7-6'lık setlerle yenmeyi başardı. Çağla Büyükakçay böylece 6 yıl sonra, bir WTA turnuvasında zafere ulaşmayı başardı.

WTA de ay yıldızlı raketin zaferini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kadınlar tenis turunun resmi hesabı galibiyeti "Bu iyi hissettiriyor, Çağla Büyükakçay yedi numaralı seribaşı Fruhvitova'yı 2 saat 32 dakikada yenerek 6 yıl sonra tur düzeyinde ilk ana tablo galibiyetini elde etti" notuyla paylaştı.

Büyükakçay, WTA'in paylaşımını alıntılayarak "Teşekkür ederim yanımda, bugün oynayabilmeme yardımcı olan güzel insanlar. Ve elimi bırakmadığım için kendime de teşekkür ediyorum. Asla pes etme" ifadelerini kullandı.