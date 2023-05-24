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Spor
TRT SPOR 24.05.2023 17:40

Kylian Mbappe PSG'den ayrılmaya kararlı

Kylian Mbappe Real Madrid formasını giyme sevdasından vazgeçmiş görünmüyor. Yıldız ismin, gelecek sezon bitecek kontratını uzatma hakkını kullanmayacağı iddia ediliyor.

Kylian Mbappe PSG'den ayrılmaya kararlı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Kylian Mbappe için İspanya iddiaları yine gündeme geldi. Geçen sezon Paris Saint Germain ile biten sözleşmesini son anda yenileyen Mbappe bu kez takımdan ayrılmaya kararlı görünüyor.

Fransız basını yıldız futbolcunun mukavelesinde yer alan sözleşme uzatma maddesini kullanmayacağını yazdı. Mbappe'nin bu kararında Real Madrid'e gitme isteğinin etkili olduğu iddia edildi.

24 yaşındaki forvet, daha önce Los Galacticos ile anlaşmasına rağmen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un isteğini kırmayarak Paris ekibinde kalmıştı.

Yıldız futbolcu bonus ve özel primler hariç Paris Saint Germain'den yıllık 72 milyon euro kazanıyor.

Kylian Mbappe bu sezon mavi beyazlı formayla 41 maçta 40 gol 9 asistlik performans sergiledi. Başarılı forvetin Paris Saint Germain'le sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. 

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