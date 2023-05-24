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Spor
AA 24.05.2023 17:35

Fatih Karagümrük Alparslan Erdem'e emanet

Teknik direktör Andrea Pirlo ile yollarını ayıran VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de kalan 3 maçına antrenör Alparslan Erdem yönetiminde çıkacak.

Fatih Karagümrük Alparslan Erdem'e emanet

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız sezonun geri kalan bölümüne antrenörümüz Alparslan Erdem yönetiminde devam edecektir. Kendisine görevinde başarılar dileriz." denildi.

Almanya'da başladığı futbolculuk kariyerinde Türkiye'de Galatasaray, Gençlerbirliği, Bucaspor ve İstanbul Başakşehir formaları giyen Alparslan Erdem, kariyerini geçen sezon Fatih Karagümrük'te noktaladı.

Ligin 36. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Fatih Karagümrük, 37. haftada Arabam.com Konyaspor deplasmanına çıkacak. Kırmızı-siyahlı takım, sezonu sahasındaki Kasımpaşa mücadelesiyle tamamlayacak.

İtalyan teknik adamla yollarını ayıran Fatih Karagümrük, 35 haftada topladığı 44 puanla 9. sırada yer alıyor.


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