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Spor
TRT SPOR 24.05.2023 17:58

Galatasaray'da Victor Nelsson ve Sacha Boey'un talipleri artıyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, takımdaki birçok oyuncuya da teklifler geliyor. Sarı kırmızılılarda özellikle Victor Nelsson ve Sacha Boey, İngiliz ekiplerinin radarında yer alıyor.

Galatasaray'da Victor Nelsson ve Sacha Boey'un talipleri artıyor
[DepoPhotos arşiv]

Galatasaray'da yeni sezon planlaması devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte takıma katılacak oyuncular kadar, ayrılacaklar da merak konusu.

Galatasaray'da birçok oyuncu, bu sezon gösterdiği performansla ön plana çıktı. Özellikle Lucas Torreira, Victor Nelsson ve Sacha Boey gibi oyuncuların yaptığı katkı dikkat çekti.

Bu performans, söz konusu futbolcuların taliplerini de arttırmaya başladı. Sarı kırmızılılarda Sacha Boey ve Victor Nelsson'un, İngiliz ekiplerinin radarında olduğu öğrenildi.

Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur İngiltere'ye giderek hem yeni transferler hem de oyunculara gelen teklifler için görüşmelerde bulundu.

Sacha Boey için Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın ciddi bir ilgisi bulunuyor. Victor Nelsson içinse Tottenham'ın yanı sıra Avrupa'nın birçok kulübü devrede

Sarı kırmızılılar bu iki futbolcuyu da 25'er milyon euro bandında bir bedelle satmaya sıcak bakıyor.

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