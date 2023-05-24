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Spor
AA 24.05.2023 18:35

2024 Paris Olimpiyat Oyunları biletlerinin yüzde 70'i satıldı

Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları biletlerinin yaklaşık yüzde 70'i organizasyona 14 ay kala satıldı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları biletlerinin yüzde 70'i satıldı
[Fotograf: AP]

France Bleu'nün haberine göre, Olimpiyat Komitesince (Cojo), izleyiciler için 10 milyon bilet satışa sunuldu.

Paris'te ağustosta başlayacak bu uluslararası organizasyona 14 ay kala biletlerin yüzde 70'ine denk gelen 7 milyonu satıldı. Biletlerin yüzde 63,5'ini Fransa'da yaşayanlar aldı.

Henüz satılmayı bekleyen 3 milyona yakın biletin olimpiyatlar başlamadan tükeneceği tahmin ediliyor.

Cojo Başkanı Tony Estanguet, bilet satış rakamının çok güçlü bir coşkuyu yansıttığını belirterek, "Hedeflerimizin üzerinde büyük bir başarı." ifadesini kullandı.

Bilet satışından elde edilen gelir, organizasyonun 4,4 milyar euroluk bütçesinin yaklaşık 1,4 milyar avrosuna tekabül ediyor.

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