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TFF 1. Lig play-off finali Ankara'da oynanacak
Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasındaki TFF 1. Lig play-off finali, 30 Temmuz Perşembe günü Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasındaki TFF 1. Lig play-off finalinin Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacağı kaydedildi.
30 Temmuz Perşembe günü yapılacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.
TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alan Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'e yükselmişti.
Etiketler: tff 1. lig play off TFF 1. Lig süper lig play-off play-off finali nerede play-off adana demirspor fatih karagümrükSon Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:36
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