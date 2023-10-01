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Spor
TRT Haber 01.10.2023 13:45

Terör saldırısına spor camiasından tepki

Ankara'da meydana gelen terör saldırısına, spor camiası tepkisiz kalmadı. Başta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olmak üzere, TFF ve kulüpler mesaj yayınladı.

Terör saldırısına spor camiasından tepki

Başkent Ankara'da, terör saldırısı yaşandı. İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleşen ve iki polisimizin yaralandığı saldırıya, spor camiası tepki gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saldırıyı lanetliyorum" ifadesi kullandı.

Bakan Osman Aşkın Bak ayrıca, "Son terörist yok edilinceye kadar mücadele edecek güvenlik güçlerimizin yanındayız" dedi.

Ankara'da bombalı saldırı girişimi
Ankara'da bombalı saldırı girişimi

Türkiye Futbol Federasyonu da saldırıyı kınadı.TFF, e mniyet teşkilatına geçmiş olsun dileklerini sundu.

Başta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere birçok kulüp de paylaşımda bulunarak, terör saldırısına tepkisini ortaya koydu.

Ayrıca, basketbol, voleybol, tekvando, atletizm, halter ve kano gibi federasyonlar da yayınladıkları mesajlarla terörü lanetleyip, emniyet teşkilatına geçmiş olsun dileklerini iletti.

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