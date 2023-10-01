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Spor
AA 01.10.2023 13:30

Antalyaspor deplasmandaki galibiyet özlemine sonlandırdı

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de dış sahadaki galibiyet özlemini İstanbulspor'u 2-1 yenerek sonlandırdı.

Antalyaspor deplasmandaki galibiyet özlemine sonlandırdı

Kırmızı-beyazlılar, ligde geçen sezon 32. haftada konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 29 Nisan'da 1-0 yendiği maçtan sonra deplasmanda çıktığı 6 mücadelede rakiplerine üstünlük sağlayamadı.

Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından 2022-2023 sezonunda kalan son üç dış saha karşılaşmasında 34. haftada MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor, 36. haftada Fenerbahçe'ye, 38. haftada da Giresunspor'a 2-0'lık skorlarla yenildi.

Bu sezonunun ilk haftasında Trabzonspor'a 11 Ağustos'ta deplasmanda 1-0 yenilerek lige kötü başlangıç yapan Bitexen Antalyaspor, üçüncü hafta mücadelesinde 26 Ağustos'ta konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Beşinci haftada Fenerbahçe'ye 17 Eylül'de 3-2 mağlup olan Akdeniz temsilcisi, deplasmanda kazanma umudunu yedinci haftaya taşıdı.

Söz konusu haftada İstanbulspor'a konuk olan ve sahadan 2-1 üstün ayrılan kırmızı-beyazlılar, ligde dış sahada 6 maç sonra hanesine üç puan yazdırdı.

Elde ettiği sonuçla deplasmanda kazanamama durumuna son veren Antalyaspor, bu sezon altıncı haftadaki 2-0'lık Yılport Samsunspor galibiyetinden sonra üst üste ikinci kez kazanarak çıkışını sürdürdü.

Geride bıraktığı 7 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 9 puana ulaşan Antalyaspor, sekizinci haftada Galatasaray ile Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 7 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da karşılaşacak.

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