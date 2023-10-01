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Spor
AA 01.10.2023 13:20

Sivasspor 3 puana hasret kaldı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kalan EMS Yapı Sivasspor, ligde 5 maçtır kazanamıyor.

Sivasspor 3 puana hasret kaldı
[Fotograf: AA]

Lige evinde oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Yılport Samsunspor maçıyla başlayan Sivasspor, 2. haftada deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yendikten sonra oynadığı 5 maçta da galibiyet mutluluğu yaşayamadı.

Ligin 3. haftasında iç sahada Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan, 4. haftada deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan, 5. haftada evinde MKE Ankaragücü'ne 3-1 kaybeden Sivas temsilcisi, ligin 6. haftasında da deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 7. haftasında dün sahasında Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 3 puan hasretini sonlandıramadı.

Sivasspor ligde geride kalan haftalarda 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar, lig maçlarında 7 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 9 gole engel olamadı.

Sivas ekibi, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak.

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