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Türkiye
AA 01.10.2023 10:08

Ankara'da bombalı saldırı girişimi

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında duyulan patlama sesinin ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı.

Özel harekat polisleri de olay yerine intikal etti. İtfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerinde bulunuyor.

Ankara'da bombalı saldırı girişimi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu, 2 emniyet mensubunun hafif yaralandığını açıkladı.

Ankara'da bombalı saldırı girişimi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili şunları kaydetti:

"Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Ankara'da bombalı saldırı girişimi

Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir."

Ankara'daki teröristler böyle etkisizleştirildi
Ankara'daki teröristler böyle etkisizleştirildi

Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik bombalı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını, olayla ilgili haberlere erişim engeli ve yayın yasağı kararı verildiğini açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "1 Ekim 2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir." bilgisi verildi.

Ankara'da bombalı saldırı girişimi

Yayın yasağı getirildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, Ankara'daki bombalı saldırı girişmiyle ilgili açıklama yaptı.

Şahin, "Ankara’daki terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı verilmiştir. Yayıncılarımızın yasak kararına titizlikle uymaları önemlidir. Duyarlı basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Ankara'da kontrollü patlatma

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara'da Meşrutiyet Caddesi'nde güvenlik amaçlı kontrollü patlatma yapılacağını duyurdu.

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Ankara'daki teröristler böyle etkisizleştirildi
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