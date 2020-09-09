Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toprak kort turnuvasının üçüncü gününde, teklerde son 32 turu maçları oynandı.

Günün ilk mücadelesinde turnuvanın 6 numaralı seribaşı Belçikalı raket Alison Van Uytvanck, Slovak rakibi Viktoria Kuzmova'yı 6-3 ve 6-4’lük setlerle mağlup ederek, adını son 16 tenisçi arasına yazdırdı.

Günün bir diğer karşılaşmasında 8 numaralı seribaşı Japon raket Misaki Doi, ana tabloya elemelerden katılan Avusturalyalı rakibi Ellen Perez'e 6-7 (4-7), 7-5 ve 6-1’lik setlerle üstünlük sağladı.

Wildcard hakkıyla turnuvaya elemelerden başlayan dünya eski 5 numarası Kanadalı raket Eugenie Bouchard ise Bulgar rakibi Viktoriya Tomova’yı 6-2 ve 6-4’lük iki setle rahat bir şekilde mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.

Çiftlerde seribaşları turladı

Çiftlerdeki 1 numaralı seribaşı Alea Guarachi/Desirae Krawczyk ikilisi, rakipleri Lidziya Marozava/Andreea Mitu çiftini geriye düştükleri maçta 4-6, 6-1 ve 10-8’lik setlerle yenerek, çeyrek finale yükseldi.

Turnuvanın 3 numaralı seribaşı Kaitlyn Christian/Giuliana Olmos ikilisi, Bibiane Schoofs/Van Der Hoek çiftini final setine giden maçta 6-4, 3-6 ve 10-7’lik setler sonucunda mağlup ederek, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.