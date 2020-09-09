Galatasaray’dan ayrılan Adem Büyük, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı.

Sarı kırmızılarda Diagne’nin dönüşünün ardından üçüncü forvet konumuna düşen Adem Büyük, 11’de oynamak istediği için takımdan ayrıldı.

Galatasaray'dan KAP bildirimi

Galatasaray, tecrübeli oyuncu Adem Büyük ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladı.

"Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir."

Geçen sezon başında Malatya ekibinden bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Adem, Falcao’nun yokluğunda takıma önemli katkı sağladı.

Sarı kırmızılı forma ile toplam 34 maça çıkan deneyimli golcü, 11 kez fileleri sarstı, bir de asist yaptı.

2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Yeni Malatyaspor'da görev yapan Adem Büyük, 58 lig maçında 10 kez gol sevinci yaşadı.

Yeni Malatyaspor Adem Büyük'ü açıkladı