Adem Büyük Yeni Malatyaspor'da
Galatasaray’da Adem Büyük ile yollar ayrıldı. Sarı kırmızılılardan bonservisini alan tecrübeli oyuncu, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı.
Galatasaray’dan ayrılan Adem Büyük, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı.
Sarı kırmızılarda Diagne’nin dönüşünün ardından üçüncü forvet konumuna düşen Adem Büyük, 11’de oynamak istediği için takımdan ayrıldı.
Galatasaray'dan KAP bildirimi
Galatasaray, tecrübeli oyuncu Adem Büyük ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladı.
"Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir."
Teşekkürler Adem Büyük! pic.twitter.com/SsEC1QxXe5— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 9, 2020
Geçen sezon başında Malatya ekibinden bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Adem, Falcao’nun yokluğunda takıma önemli katkı sağladı.
Sarı kırmızılı forma ile toplam 34 maça çıkan deneyimli golcü, 11 kez fileleri sarstı, bir de asist yaptı.
2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Yeni Malatyaspor'da görev yapan Adem Büyük, 58 lig maçında 10 kez gol sevinci yaşadı.
Yeni Malatyaspor Adem Büyük'ü açıkladı
YUVANA HOŞ GELDİN— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) September 9, 2020
Kulübümüz, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü renklerine bağlamıştır.#AilemizeHoşgeldin pic.twitter.com/0AxJ7b7Eus
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