2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları korona tehdidi altında gerçekleşse bile, başka bir büyük sorun ile karşı karşıya kalabilir.

Tokyo Üniversitesi'nde çevre ve şehir planlama profesörü olan Makoto Yokohari, ağustos ayında en yüksek sıcaklıkları yaşadıklarına dikkat çekti.

Aynı zamanda oyunların danışmanı olan profesör "Bu yaz Temmuz ayının sıcaklık değerleri yüksek değildi. Gelecek sene de bu şekilde olursa sorun değil. Ancak sıcaklık değerleri şu andaki gibi olursa, o zaman Olimpiyat Oyunları bir kabusa döner" dedi.

Bu durumda sporcuların sadece sıcaklıkla değil aynı zamanda nemle de mücadele etmeleri gerekeceğini belirten Yokohari, "sıcaklık ve nem birleştiğinde Tokyo, olimpiyat tarihinin en kötü ev sahibi olabilir." ifadesine bulundu.

SalgIn yüzünden olimpiyatlar ertelenmeseydi, Temmuz ayında sıcaklıklar beş yıllık ortalamanın en düşük değerlerine sahipti.

Yokohari, yaptığı son 30 yıllık araştırmada Ağustos ortalamasının 30 virgül 8 santigrat derece olduğunu, bu yüzden yetkililerin en kötüsüne hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Japonya 56 yıl önce de olimpiyatlara ev sahipliği yapmış, 1964 yılındaki organizasyon Ekim ayında yapılmıştı.