Fenerbahçe ile İspanya temsilcisi Sevilla arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı, Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetecek. Müsabakada Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.

Fenerbahçe ve Sevilla, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmiş, sarı-lacivertliler, İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla, Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın olduğu Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Play-off turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Fenerbahçe avantajlı skor için sahaya çıkacak

Sarı-lacivertli ekip, Rennes, Dinamo Kiev, AEK Larnaca'nın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu, 6 maçta elde ettiği 4 galibiyet ve 2 beraberlikten gelen 14 puanla lider bitirdi.

Grupta, 3 Kasım 2022'de 2-0 galip geldiği son Dinamo Kiev deplasmanından 4 ay sonra yeniden Avrupa sahnesine çıkacak Fenerbahçe, mücadele ettiği ligde kötü günler geçiren Avrupa'nın köklü takımlarından Sevilla deplasmanından avantajlı skorla dönmek için mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da 16 Mart'ta yapılacak rövanş maçında da rakibini eleyerek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de eksikler

Fenerbahçe, Sevilla karşısına sakatlığı devam eden Luas Peres'ten yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da yer almayacak.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydın ise şans verilmesi durumunda Avrupa Ligi'nde ilk kez sarı-lacivert formayı giyecek.

Avrupa kupalarında 253. maç

İstanbul temsilcisi, Avrupa kupalarındaki 252 müsabakada 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 325 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 365 gol gördü.

Kupa 2'de 135. maç

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 135. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce, bu kulvarda 134 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 190 gol gönderirken, kalesinde 169 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla düzenlenmeye başladıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde ise 80 maça çıktı. Bu müsabakalarda 41 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 118 gol atarken, 78 gol yedi.

Medipol Başakşehir Gent karşısında

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Belçika'nın Gent ekibine konuk olacak Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 49. karşılaşmasına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 48 maçta 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 65 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 70 gole engel olamadı.

Emre Belözoğlu ile Avrupa'daki 13. maç

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında 13. sınavını verecek.

Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Medipol Başakşehir, bu maçlarda 26 gol atıp, kalesinde 7 gol gördü.

Deplasmandaki 25. maç

Medipol Başakşehir, Gent karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 25. deplasman maçına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 24 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

Deplasmandaki 24 maçta 31 gol atan Başakşehir, 46 kez de topu ağlarından çıkardı.

En golcü isim Visca

​​​​​​​Medipol Başakşehir adına Avrupa kupalarında en çok fileleri havalandıran isim, kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Edin Visca oldu.

Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 kez gol sevinci yaşadı.

Danijel Aleksic 6 golle Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki en golcü ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor. Stefano Okaka ve İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa'da beşer gol atarken, Deniz Türüç, Enzo Crivelli, Eljero Elia, Emre Belözoğlu, Serdar Gürler, Berkay Özcan ve Youssouf Ndayishimiye üçer, Marcio Mossoro da iki kez fileleri havalandırdı.

Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 12 golüne ise Bertrand Traore, Hasan Ali Kaldırım, Münir Chouiar, Ahmed Touba, Patryk Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal ve Doka Madureira imza attı.

Sivasspor Fiorentina deplasmanında

Son 16 turu ilk maçında yarın İtalya'da Fiorentina'ya konuk olacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 29. mücadelesine çıkacak.

Artemio Franchi Stadyumu'nda yarın saat 23.00'te başlayacak müsabakayı Arnavutluk'tan Enea Jorgji yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda mücadele eden ve ilk maçında Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Sivas ekibi, son maçında deplasmanda Slavia Prag'la 1-1 berabere kalarak 11 puanla grubu lider tamamladı ve son 16 turunda İtalyan ekip Fiorentina ile eşleşti.

Sivasspor'un Avrupa karnesi

Avrupa kupalarında daha önce 28 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 10'unu kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 14 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 33 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 50 gole engel olamadı.