UEFA Şampiyonlar Ligi serüveni devam ediyor. 14 kez ile Şampiyonlar Ligi Kupası'nı en çok kazanan takım Real Madrid, en çok gol atan takımlar listesinde de zirvede bulunuyor.

Eflatun-beyazlılar, Avrupa'nın en büyük kupasında fileleri 1041 kez havalandırmayı başardı.

Real Madrid'i Bayern Münih takip ediyor. Bavyera ekibi, kupa tarihinde meşin yuvarlağı 803 defa ağlarla buluşturdu.

3'üncü sırada Barcelona var

Listenin 3'üncü sırasında Katalan ekibi Barcelona var. 5 Şampiyonlar Ligi Kupası bulunan Barcelona, 667 gol ile Bayern Münih'i takip ediyor.

İngiliz takım Manchester United ise listede 4'üncü sırada bulunuyor. Kırmızı şeytanlar, 533 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Galatasaray 28'inci sırada

İtalyan devi Juventus, Manchester United'ın hemen arkasında. Şampiyonlar Ligi tarihinde 7 kez final maçında yenilerek en çok final kaybeden siyah-beyazlı takım 479 gol atma başarısı gösterdi.

Kupa tarihinde yarı finale çıkma başarısı gösteren temsilcimiz Galatasaray ise 215 golle listede 28'inci sırada yer alıyor.