UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda 6. ve son hafta maçları yapılacak.

J Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenmesi durumunda üst tura yükselecek. Gruptan çıkma şanslarını daha önce yitiren C Grubu'nda Trabzonspor, İsviçre temsilcisi Basel, K Grubu'nda ise Beşiktaş, İngiltere ekibi Wolverhampton Wanderers ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir olmazsa olmaz maçı

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 6. ve son haftasında bugün Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach'a konuk olacak. Temsilcimizin bir üst tura çıkmak için güçlü rakibini yenmesi gerekiyor.

Borussia Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada, İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Gruptaki ilk 5 maçında 7 puan toplayan turuncu-lacivertliler, üçüncü sırada yer alıyor. Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) de lider durumda olan Borussia Mönchengladbach, grupta 8 puanla Roma'nın averajla önünde zirvede bulunuyor.

Medipol Başakşehir ile Alman ekibi arasında İstanbul'da oynanan maç 1-1 sona ermişti.

Tur için galibiyet şart

Medipol Başakşehir, üst tura çıkmak için Borussia Mönchengladbach ile final niteliğinde bir maç oynayacak.

Turuncu-lacivertli ekip, rakibini yenmesi halinde gruptan çıkacak. Beraberlik ya da yenilgi durumunda ise üçüncü sırada kalacak ve Avrupa defterini kapatacak.

Önemli eksikler

Medipol Başakşehir'in kadrosunda bu maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları süren Mahmut Tekdemir, Fredrik Gulbrandsen, Martin Skrtel, Arda Turan, Robinho ve Uğur Uçar, yarın forma giyemeyecek.

İstanbul ekibinde, UEFA'ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Gökhan İnler ve Kerim Frei da bu mücadelede takımdaki yerlerini alamayacak.

Beşiktaş, Wolverhampton karşısında

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında bugün İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a konuk olacak. Tek galibiyeti olan siyah-beyazlı takımın, son maçlar öncesi gruptan çıkma şansı bulunmuyor.

Molineux Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis yönetecek.

Avrupa Ligi'ndeki ilk 4 maçını yitiren, 5. maçta İstanbul'da Slovan Bratislava'yı 2-1 yenerek 3 puan alan siyah-beyazlı takımın, gruptan çıkma şansı bulunmuyor.

Gruptan çıkmayı garantileyen Wolverhampton ise 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan elde etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bazı önemli futbolcularını yarınki karşılaşmada dinlendirmesi bekleniyor.

Trabzonspor, Basel deplasmanında

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında bugün deplasmanda Basel ile karşılaşacak. Gruptan çıkma şansı bulunmayan temsilcimiz, ülke puanına katkı sağlamak için sahaya çıkacak

Süper Ligde yükselişini sürdüren Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçına çıkıyor.

Bordo Mavililer, C Grubu mücadelesinde deplasmanda Basel ile karşılaşacak.

St. Jakob-Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20:55'te başlayacak.

1 puanı bulunan ve gruptan çıkma şansı olmayan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi serüvenini Basel mücadelesiyle tamamlayacak.

C Grubunda 3 gol atıp kalesinden 9 top çıkartan temsilcimiz, gruptaki ilk galibiyetini almak ve ülke puanına katkı sağlamak için ter dökecek.

Kaynak: TRT Spor