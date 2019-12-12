Spor
UEFA A Milli Futbol Takımı'nın asker selamına ceza vermedi12 Aralık 2019 Perşembe 16:20 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 16:47
UEFA, A Milli Futbol Takım'nın gol sevinçlerinde yaptığı asker selamına ilişkin ceza verilmeyeceğini açıkladı.
UEFA, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım futbolcularının, Arnavutluk ve Fransa maçlarında gollerden sonra asker selamı vermesiyle ilgili soruşturmada, Türkiye'ye herhangi bir ceza vermedi.
UEFA'nın tribün olaylarından dolayı Türkiye'ye 50 bin Euro para cezası verdiği belirtildi.
Kaynak: TRT SPOR
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