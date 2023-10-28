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Spor
AA 28.10.2023 20:59

Tekvandoculardan Cumhuriyet'in 100. yılı kutlaması

Konya'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında tekvandocular, 100 sayısı, sonsuzluk sembolü ile tekvando yazan koreografiler yaptı.

Tekvandoculardan Cumhuriyet'in 100. yılı kutlaması
[Fotograf: AA]

Konya Atletizm Pistinde gerçekleştirilen programa katılan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının emanetini geçmişe şükran, geleceğe umut duygularıyla ve büyük bir mutlulukla kutlandığını söyledi.

Tekvandoculardan Cumhuriyet'in 100. yılı kutlaması

Şahin, Türkiye'nin 100 yıllık tarihine büyük başarı hikayeleri sığdırdığına dikkat çekti.

"Biz de, bu süreçte federasyon olarak ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeye gayret ettik. Bunda da başarılı olduk. Ay-yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdık ve İstiklal Marşımızı dinlettik. Katıldığımız tüm olimpiyat oyunlarından madalya ile dönmeyi başardık, tüm yaş kategorilerinde Avrupa ve dünya şampiyonalarında kürsüden inmedik. Ülkemizin madalya deposu olduk. Tarihimizin en büyük başarısını ise Cumhuriyetimizin 100. yılında yaşamak nasip oldu. Kardeş ülkemiz Azerbaycan’da düzenlenen Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde dünya şampiyonluğuna ulaştık."

Tekvandoculardan Cumhuriyet'in 100. yılı kutlaması

Konuşmanın ardından tekvandocular bir araya gelerek "100 sayısı ve sonsuzluk sembolü" ile "tekvando" yazan koreografi yaptı.

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