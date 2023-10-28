Açık 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 28.10.2023 19:50

Milli eskrimcilerden biri altın 5 madalya

Milli eskrimciler, İstanbul'da düzenlenen Yıldızlar Kılıç Circuit Turnuvası'nda biri altın 5 madalya kazandı.

Milli eskrimcilerden biri altın 5 madalya

Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde iki gündür devam eden organizasyonda, 17 yaş altı erkeklerde bireysel karşılaşmalar, kadınlarda ise takım müsabakaları gerçekleştirildi.

17 yaş altı erkekler kılıç kategorisinde piste çıkan Yiğit Ayaz şampiyon olurken; Arda Tanerler gümüş, Ateş Efe Toker ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Takım müsabakalarında ter döken Türkiye 2 takımı (Duru Arabacı, Deniz Duvan, Akya Göllü, Ela Güneş) ikinci, Türkiye takımı (İrem Güner, Neris Ada Kabadere, Duru Ayşe Özgönül, İrem Melek Bayrak) ise kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.

Organizasyonda dereceye giren sporcular madalya ve kupalarını Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı ve TEF Başkan V. Müminhan Bilgin'in elinden aldı.

ETİKETLER
Eskrim
Sıradaki Haber
Nketiah "hat trick" yaptı Arsenal farklı kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:24
İzmir'de 4 bin öğrenci zeybek oynadı
21:21
Kamyonetinde 4 alageyik yakalanan kişiye 811 bin 442 lira ceza
20:58
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Hamas Lideri Heniyye ile ilgili iddialara açıklama
20:55
UNICEF: Gazze'de durum korkunç, derhal insani ateşkes talep ediyoruz
20:53
Gazze'de hamile kadınlar İsrail saldırıları nedeniyle zor şartlarda doğum yapıyor
20:46
Dünya basını, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırısını İsrail tarafından izliyor
Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet'in 100. yılı için fener alayı
Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet'in 100. yılı için fener alayı
FOTO FOKUS
Türkiye'nin başlattığı 'Sıfır Atık' hareketi dünyanın dört bir yanına ulaştı
Türkiye'nin başlattığı 'Sıfır Atık' hareketi dünyanın dört bir yanına ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ