Milli eskrimcilerden biri altın 5 madalya

Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde iki gündür devam eden organizasyonda, 17 yaş altı erkeklerde bireysel karşılaşmalar, kadınlarda ise takım müsabakaları gerçekleştirildi.

17 yaş altı erkekler kılıç kategorisinde piste çıkan Yiğit Ayaz şampiyon olurken; Arda Tanerler gümüş, Ateş Efe Toker ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Takım müsabakalarında ter döken Türkiye 2 takımı (Duru Arabacı, Deniz Duvan, Akya Göllü, Ela Güneş) ikinci, Türkiye takımı (İrem Güner, Neris Ada Kabadere, Duru Ayşe Özgönül, İrem Melek Bayrak) ise kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.

Organizasyonda dereceye giren sporcular madalya ve kupalarını Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı ve TEF Başkan V. Müminhan Bilgin'in elinden aldı.