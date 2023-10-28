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Spor
İHA 28.10.2023 19:25

Real Madrid'de Bellingham Barcelona'yı 92+2'de yıktı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) oynanan El Clasico'da, Real Madrid deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Madrid'de İngiliz futbolcu Jude Bellingham attığı iki golle, galibiyeti getirdi.

Real Madrid'de Bellingham Barcelona'yı 92+2'de yıktı
[Fotograf: İHA]

La Liga’nın 11. haftasında Barcelona ile Real Madrid, Llus Companys Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan Barca, 6. dakikada İlkay Gündoğan'ın golü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamladı. İkinci yarının 68. dakikasında Madrid Jude Bellingham'ın uzaktan attığı golle eşitliği yakaladı.

Müsabakanın 92+2. dakikasında tekrar sahneye çıkan Bellingham takımına galibiyet golünü getirdi ve Real Madrid, El Clasico'dan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 28'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Barcelona ise 24 puanla 3. sırada kaldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Gelecek hafta Madrid, Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Barça ise deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak.

Jude Bellingham gollerine devam etti

Real Madrid'in 20 yaşındaki futbolcusu Jude Bellingham, El Clasico’da ilk kez gol sevinci yaşadı.

İngiliz futbolcu attığı 2 golle ligdeki gol sayısını 10'a çıkarırken, toplamdaki gol sayısını ise 13'e yükseltti. Bellingham bu performansıyla takımdaki en golcü futbolcu konumunda bulunuyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

İlkay Gündoğan Barça’daki ilk golünü Real Madrid’e attı

Barcelona'da deneyimli futbolcu İlkay Gündoğan, ligdeki ilk gol sevincini Real Madrid karşısında yaşadı.

Bu sezon takıma katılan 33 yaşındaki futbolcunun ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de toplam 4 asisti bulunuyor.

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