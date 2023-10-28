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Spor
AA 28.10.2023 18:55

Bayern Münih sahasında çok farklı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan maçta Bayern Münih, sahasında Darmstadt'ı 8-0 mağlup etti.

Bayern Münih sahasında çok farklı
[Fotograf: Reuters]

Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Bayern Münih'e farklı galibiyeti getiren golleri 51, 69 ve 88. dakikalarda Harry Kane, 56 ve 64. dakikalarda Leroy Sane, 60 ve 76. dakikalarda Jamal Musiala ile 71. dakikada Thomas Müller attı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Ev sahibi takımdan Joshua Kimmich karşılaşmanın 4. dakikasında, konuk ekipten ise 21. dakikada Klaus Gjasula, 41. dakikada da Matej Maglica kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle puanını 23'e çıkaran Bayern Münih, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Darmstadt ise 7 puanda kaldı.

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