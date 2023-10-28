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Spor
AA 28.10.2023 18:10

43. Cumhuriyet Koşusu'nu "Deniz Efe" isimli safkan kazandı

At yarışlarında 43. kez düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik’in yaptığı "Deniz Efe" isimli safkan kazandı.

43. Cumhuriyet Koşusu'nu "Deniz Efe" isimli safkan kazandı
[Fotograf: AA]

75. Yıl Ankara Hipodromu'nda bin 600 metre mesafe çim pistte gerçekleşen yarışa 3+ yaşlı safkan Arap olan 16 at katıldı.

85. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu "Taylolo" kazandı
85. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu "Taylolo" kazandı

Koşuyu, 1.45.86'lık derecesiyle "Deniz Efe" ilk sırada bitirdi. Yarışta ikinciliği Ayhan Kurşun’ın jokeyliğini yaptığı "Cancaner", üçüncülüğü ise jokeyliğini Vedat Abiş’in üstlendiği "Hüküm" adlı safkan elde etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Koşuyu birinci bitiren "Deniz Efe", sahibi Arif Çelik’e 3 milyon 300 bin lira kazandırdı. Yarışta, ikramiye ve primlerle toplam 7 milyon 682 bin 183 para ödülü dağıtıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

42. Cumhuriyet Koşusu'nun galibi "Deniz Efe" isimli safkanın sahibi Arif Çelik'e ödüllerini Ankara Valisi Vasip Şahin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Veysel Tiryaki ile Ebubekir Gizligider ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı takdim etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Deniz Efe’nin jokeyi Ahmet Çelik, Cumhuriyet’in 100. yılında elde ettiği bu birincilik için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bakan Osman Aşkın Bak'tan jokeylere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'da düzenlenen 43. Cumhuriyet Koşusu ile 85. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan jokeyleri yayımladığı mesajla tebrik etti.

"75. Yıl Ankara Hipodromu'nda düzenlenen 42. Cumhuriyet Koşusu'nun galibi "Deniz Efe" isimli safkanın sahibi Arif Çelik ve jokeyi Ahmet Çelik ile 85. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan "Taylolo" isimli safkanın sahibi Bayram Tanrıverdi ve jokeyi Ayhan Kurşun'u kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında yapılan yarışlarda mücadele edenleri de tebrik ediyor, jokeyler Ahmet Çelik ile Ayhan Kurşun'un başarılarının devamını diliyorum."

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