Az Bulutlu 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 28.10.2023 17:35

Milli motosikletçi Can Öncü İspanya'da 11'inci, Bahattin Sofuoğlu 16. oldu

İspanya'da Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağının ilk yarışında milli motosikletçi Can Öncü 11'inci, Bahattin Sofuoğlu ise 16. oldu.

Milli motosikletçi Can Öncü İspanya'da 11'inci, Bahattin Sofuoğlu 16. oldu

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 12. ve son mücadelesinde hafta sonunun ilk yarışı, Jerez-Angel Nieto Pisti'nde koşuldu.

Yarışı, Puccetti Kawasaki takımıyla Can Öncü 11. sırada, MV Agusta Reparto Corse takımıyla Bahattin Sofuoğlu ise 16. sırada tamamladı.

Yarışı, Ducati pilotu Nicolo Bulega birinci, Yamaha pilotu Stefano Manzi ikinci, bir başka Ducati pilotu Federico Caricasulo ise üçüncü sırada bitirdi.

29 Ekim Pazar günkü son yarış öncesinde pilotlar genel klasmanında ise Ducati pilotu Nicolo Bulega 478 puanla birinci, Yamaha pilotu Stefano Manzi 388 puanla ikinci, MV Agusta pilotu Marcel Schroetter ise 294 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun son yarışı, yarın TSİ 13.30'da İspanya'da başlayacak.

Sıradaki Haber
Chelsea evinde yenildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:10
Eskişehir'de yan yana sergilenen Devrim ve Togg ilgi gördü
18:05
Darphane Cumhuriyet'in 100. Yılı'na özel hatıra para bastı
17:57
Ticaret Bakanı Bolat: Orta Doğu ve Afrika'nın sorunlarının giderilmesinde güç birliği önemli
17:31
3 bin askerle yapılan Atatürk portresi yenilendi
17:30
Paris'te yasağa rağmen Filistin'e destek gösterisi
17:24
Cumhuriyetin 100. yılında Kızılay'a 100. kez kan bağışı yaptı
Cumhuriyetin 100. yılında İstiklal Caddesi bayraklarla donatıldı
Cumhuriyetin 100. yılında İstiklal Caddesi bayraklarla donatıldı
FOTO FOKUS
Gazze Sivil Savunma Birimi: İsrail cuma gecesi Gazze'de yüzlerce binayı yerle bir etti
Gazze Sivil Savunma Birimi: İsrail cuma gecesi Gazze'de yüzlerce binayı yerle bir etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ