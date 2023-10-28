Az Bulutlu 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 28.10.2023 16:55

Toprak Razgatlıoğlu İspanya'daki ilk yarışta ikinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 12. ve son ayağında ilk yarışı ikinci sırada bitirdi.

Toprak Razgatlıoğlu İspanya'daki ilk yarışta ikinci oldu
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Jerez-Angel Nieto Pisti'nde gerçekleştirilen 20 turluk yarışta Ducati pilotu İspanyol Alvaro Bautista, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve üst üste ikinci sezon şampiyonluğunu ilan etti.

Yarışa 7. cepten başlayan Pata Yamaha Prometeon takımı adına mücadele eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ise ikincilik elde etti ve şampiyonluk olasılığı kalmadığı için pilotlar klasmanında sezonu aynı sırada tamamladı.

İlk yarışın üçüncüsü ise Razgatlıoğlu'nun takım arkadaşı İtalyan Andrea Locatelli oldu. Pilotlar klasmanı şampiyonu Bautista 591 puana, ikincisi Razgatlıoğlu 526 puana ulaştı.

İspanya ayağında haftanın ikinci yarışı, 29 Ekim Pazar günü TSİ 15.00'te koşulacak.​​​​​​​


ETİKETLER
Motor Sporları Toprak Razgatlıoğlu
Sıradaki Haber
Adana Demirsporlu futbolculardan "Cumhuriyet valsi"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:10
Eskişehir'de yan yana sergilenen Devrim ve Togg ilgi gördü
18:05
Darphane Cumhuriyet'in 100. Yılı'na özel hatıra para bastı
17:57
Ticaret Bakanı Bolat: Orta Doğu ve Afrika'nın sorunlarının giderilmesinde güç birliği önemli
17:31
3 bin askerle yapılan Atatürk portresi yenilendi
17:30
Paris'te yasağa rağmen Filistin'e destek gösterisi
17:24
Cumhuriyetin 100. yılında Kızılay'a 100. kez kan bağışı yaptı
Cumhuriyetin 100. yılında İstiklal Caddesi bayraklarla donatıldı
Cumhuriyetin 100. yılında İstiklal Caddesi bayraklarla donatıldı
FOTO FOKUS
Gazze Sivil Savunma Birimi: İsrail cuma gecesi Gazze'de yüzlerce binayı yerle bir etti
Gazze Sivil Savunma Birimi: İsrail cuma gecesi Gazze'de yüzlerce binayı yerle bir etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ