Az Bulutlu 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 28.10.2023 16:50

Adana Demirsporlu futbolculardan "Cumhuriyet valsi"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirsporlu 10 futbolcu, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında sahada vals yaptı.

Adana Demirsporlu futbolculardan "Cumhuriyet valsi"

Kulübün sosyal medyasından paylaşılan görüntüde, Yusuf Erdoğan, Luis Nani, Tayfun Aydoğan, M'Baye Niang, Abdulsamet Burak, Edouard Michut, İsmail Çokçalış, Florent Shehu, Vedat Karakuş ve Deniz Eren Dönmezer'in Yeni Adana Stadı'na çıkarak damlarıyla vals yapması yer aldı.

Görüntüyle birlikte, "Yukatel Adana Demirspor, bu defa Cumhuriyetimizin 100. yılında 'Cumhuriyet valsi' için sahada… Yüz akı ile yüzyıllara." notu paylaşıldı.


ETİKETLER
Adana Adana Demirspor
Sıradaki Haber
85. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu "Taylolo" kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:10
Eskişehir'de yan yana sergilenen Devrim ve Togg ilgi gördü
18:05
Darphane Cumhuriyet'in 100. Yılı'na özel hatıra para bastı
17:57
Ticaret Bakanı Bolat: Orta Doğu ve Afrika'nın sorunlarının giderilmesinde güç birliği önemli
17:31
3 bin askerle yapılan Atatürk portresi yenilendi
17:30
Paris'te yasağa rağmen Filistin'e destek gösterisi
17:24
Cumhuriyetin 100. yılında Kızılay'a 100. kez kan bağışı yaptı
Cumhuriyetin 100. yılında İstiklal Caddesi bayraklarla donatıldı
Cumhuriyetin 100. yılında İstiklal Caddesi bayraklarla donatıldı
FOTO FOKUS
Gazze Sivil Savunma Birimi: İsrail cuma gecesi Gazze'de yüzlerce binayı yerle bir etti
Gazze Sivil Savunma Birimi: İsrail cuma gecesi Gazze'de yüzlerce binayı yerle bir etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ