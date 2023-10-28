85. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu "Taylolo" kazandı

75. Yıl Ankara Hipodromu'nda 2 bin 400 metre mesafe çim pistte gerçekleşen yarışa 3+ yaşlı safkan İngiliz olan 12 at katıldı.

1939 yılından bu yana kesintisiz olarak yarış takviminde yer alan koşuyu Taylolo, 2.28.10’luk derecesiyle ilk sırada bitirdi.

Yarışta ikinciliği Gökhan Kocakaya’nın jokeyliğini yaptığı "Vincitore”, üçüncülüğü ise jokeyliğini Vedat Abiş’in üstlendiği "Burgas" elde etti.

Koşuyu birinci bitiren Taylolo, sahibi Bayram Tanrıverdi’ye 2 milyon 244 bin lira kazandırdı. Yarışta, ikramiye ve primlerle toplam 5 milyon 645 bin 63 lira para ödülü dağıtıldı.

85. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan "Taylolo" isimli safkanın sahibi Bayram Tanrıverdi'nin ödüllerini Ankara Valisi Vasip Şahin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Veysel Tiryaki ile Ebubekir Gizligider ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı takdim etti.

Taylolo’nun jokeyi Ayhan Kurşun yarış boyunca yaptığı taktiğin kendisine başarı getirdiğini ve finiş çizgisini ilk geçtiği için mutlu olduğunu kaydetti.